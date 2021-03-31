شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم ذكرى رحيل الفنان سيد عبد الكريم أشهر معلم فى الدراما المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل اليوم الأربعاء، 31 مارس ذكرى وفاة الفنان الراحل سيد عبد الكريم، حيث ولد يوم 26 يوليو عام 1936 بالإسكندرية، والتحق بمعهد السينما قسم إخراج وسيناريو وتخرج منه في عام 1974، وبدأ حياته الفنية منذ طفولته في المسرح المدرسي وظل يمارس التمثيل حتى التحاقه بكلية الزراعة التي كان يبحث فيها عن فرقة التمثيل منذ التحاقه بها وتعرف فيها على صديقه المخرج محمد فاضل.

بدأ سيد عبد الكريم مشواره في الدراما بمسلسل "النصيب" وجسد شخصية "عربجي" توالت عليه الأعمال الفنية واحدا تلو الآخر، حيث برع في تجسيد أدوار "المعلم"، والرجل الشعبي البسيط الذي يتصرف بشهامة ويتمتع بشعبية بين أهل منطقته، ولعل أبرز أدواره "زينهم السماحى" الذى جسده في مسلسل "ليالى الحلمية" وكان من الشخصيات البارزة في العمل.



الفنان سيد عبد الكريم

أصبح سيد عبد الكريم ضلعاً أساسياً في مسلسلات الكاتب أسامة أنور عكاشة حيث شارك في مسلسلات "ليالي الحلمية"، و"الشهد والدموع"، و"الرايا البيضا"، و"خالتي صفية والدير"، و"زيزنيا"، و"أهالينا"، إضافة إلى مشاركته في مسلسلات "العائلة"، و"ساكن قصادى"، و"التوأم"، و"السيرة العاشورية"، و"الضوء الشارد"، و"العائلة والناس"، و"الأصدقاء" وغيرها من الأعمال التليفزيونية.

ومن أعمال سيد عبد الكريم السينمائية أفلام "جدعان باب الشعرية"، و" خطة بعيدة المدى"، و"كتيبة الإعدام"، و"الجبلاوى"، و"المهاجر"، و"أيام السادات" و"كرسى في الكلوب" وغيرها، ورحل عن عالمنا يوم 31 مارس عام 2012 عن عمر ناهز الـ76 عاما