سبب طلبها الطلاق أول يوم زواج واسمها الحقيقي.. حكايات إيمي سمير غانم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

تحتفل الفنانة إيمي سمير غانم اليوم الموافق 31 مارس، بعيد ميلادها، وتُعد من أشهر الفنانات ، فعلى الرغم من غيابها عن المجال الفني من آخر عمل قدمته في 2019 وهو مسلسل "سوبر ميرو"، إلا إنها من حين لآخر تتصدر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب عدد من الشائعات.

ويستعرض "الخليج 365"، في السطور التالية أبرز الحكايات والشائعات في حياة إيمي سمير غانم تزامنًا مع هذه المناسبة:

- اسمها الحقيقي "أمل"، وبدأت مشوارها الفني على المسرح من خلال عرض "ولاد اللذينة" مع الفنانين محمود الجندي ومحمد متولي في عام 2008.

- اشتركت بعدها في مسرحية "ترالم لم" مع والدها الفنان سمير غانم، وشاركت بعدها في أفلام ناجحة مثل (إكس لارج، بلبل حيران، غش الزوجية)، وغيرها.

- شاركت إيمي مع زوجها حسن الرداد في عدد من الأعمال قبل وبعد زواجهم، أبرزها: "فيلم زنقة الستات، مسلسل حق ميت، المسلسل الإذاعي فرقة سيكا، فيلم عشان خارجين، مسلسل عزمي وأشجان".

- قال حسن الرداد أن إيمي سمير غانم طلبت منه الطلاق في أول يوم زواج لهما، أثناء سفرهما بالطائرة لقضاء شهر العسل، لشعورها بعدم الأمان، وذلك في برنامج "توأم روحي".

- تحدثت إيمي في برنامج "سهرانين" مع الفنان أمير كرارة، عن الغيرة في حياتها مع زوجها حسن الرداد، موضحة أنها لا تمتلك كلمة السر الخاصة بحساباته على مواقع التواصل، ولا تفكر في الحصول عليها لأنها لا ترغب في المشاكل قائلة: "بشتري كرامتي"، وعن غيرة حسن الرداد عليها، قالت: "أنا "كاركتر" فهو يتعامل معي على إني"حمادة"، ويثق في جدًا.

- وتطرقت إيمي للحديث عن صديقاتها مؤكدة إنها تفضل مصادقة الكبار: "أنا دائما بصاحب اللي أكبر مني في السن: منهن، نبيلة عبيد ورجاء الجداوي والحاجة صفاء زوجة السبكي وصفية العمري ووفاء عامر، موضحة أنها تحب الفنانة نادية الجندي وتتمنى أن يكون بينهما صداقة".

- طاردت إيمي العديد من الشائعات أبرزها إصابتها بمرض نادر، وانفصالها عن حسن الرداد، وإرتدائها الحجاب وإعتزالها الفن.