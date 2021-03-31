جومانا مراد تفقد طفلتها

الرياص - اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي تويتر

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر





"الخليج 365" من بيروت: أعلنت الفنانة السورية جومانا مراد عن وفاة ابنتها "ديانا" في تدوينة نشرتها عبر حسابها على الإنستغرام تضمنت صورة للطفلة الراحلة علقت عليها قائلة: "الحمدلله على كل حال. الله ما أعطى والله ما أخذ وإنا لله وإنا لله راجعون، انتقلت إلى رحمة الله اليوم ابنتنا ديانا ربيع بسيسو".

وأضافت: "إن شاء الله تكوني شفيعتنا بالآخرة وللجنة يا روح قلب أمك وأبوك، فراقك صعب ومؤلم بس أكيد انتي بمكان أحسن بكتير. يا رب ألهمنا الصبر والسلوان وبرد على قلوبنا".

وتابعت: "لا اعتراض على حكمك يا رب والحمد لله على كل حال، وأنت طير من طيور الجنه يا أمي".

وكشفت مصادر مقربة من الفنانة السورية عن تفاصيل وفاة ابنتها الصغيرة، مؤكدة أنها كانت تعاني من أزمة صحية قبل شهور.

وأوضحت المصادر أن "جومانا مراد كانت تعرض ابنتها ديانا على الأطباء منذ ولادتها، لكنها لم تكشف للمقربين لها طبيعة الأزمة الصحية التي تعرضت لها، إذ أن موتها لم يأت مفاجئا لكنه نتيجة أزمة صحية منذ فترة".

وكانت الفنانة السورية وضعت توأم، قبل مرور الشهر السابع عليهما، مطلع شهر أكتوبر الماضي، إذ أنهما أصيبا بأزمات صحية بسبب ولادتهما في وقت مبكر.

يشار أن جومانة مراد، متزوجة من المحامي الأردني ربيع بسيسو، وكان لديهم محمد، ثم أصبحوا ثلاثة بعد ولادة التوأم علي وديانا، قبل أن تفقد الفنانة السورية ابنتها ديانا.