صراع دينا الشربيني وريهام عبد الغفور في "قصر النيل"

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"الخليج 365" من بيروت: أطلق المنتج محمد مشيش الإعلان التشويقي لمسلسل " قصر النيل" والذي تقوم ببطولته الممثلة المصرية دينا الشربيني، وهو من تأليف محمد سليمان عبد الملك، إخراج خالد مرعي، ومن إنتاج i productions. وسيتم عرضه عبر قنوات MBC مصر وmbc دراما ومنصة شاهد.

العمل تعاون جديد بين الشربيني ومشيش بعد غراند اوتيل وزي الشمس ولعبة النسيان، وهي البطولة الرمضانية المطلقة الرابعة لها على التوالي في رمضان.



ويشارك في بطولة العمل كل من النجوم ريهام عبد الغفور، أحمد مجدي، صلاح عبد الله، صبري فواز، محمد محمود عبد العزيز، أحمد خالد صالح، محمد حاتم، نبيل عيسى، عمر السعيد، ناردين فرج، مريم الخشت، محمود البزاوي، سامي مغاوري ونبيل عيسى.

وتدور أحداث العمل في ستينات القرن الماضي في إطار من الإثارة والتشويق، كما تم بناء ديكور خاص للعمل خصوصا أنه يدور في مرحلة زمنية مر عليها ما يقرب من ستين عاماً.

وأبرز الاعلان الصراع المشتعل بين جميع أبطال العمل على الأخص النجمتين دينا الشربيني وريهام عبد الغفور.

