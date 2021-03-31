شكرا لقرائتكم خبر عن إيمى سمير غانم تحتفل بعيد ميلادها اليوم .. تعرف على مشوارها الفنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحتفل الفنانة إيمى سميرغانم بعيد ميلادها الـ 34 اليوم الأربعاء 31 مارس، حيث أنها من مواليد عام 1987، ونشات في عائلة فنية خالصة فوالدها الفنان الكبير سمير غانم ووالدتها الفنانة دلال عبد العزيز وشقيقتها الفنانة دنيا سميرغانم، كما أنها متزوجة من الفنان حسن الرداد واحتفلت بزفافهما يوم 4 نوفمبر 2016.

دخلت التمثيل من بوابة والدها سمير غانم بعدما استعان بها في مسرحية "ترا لم لم" عام 2006، ومنها بدأ مشورها الفني حيث عرض عليها لفنان أشرف زكي، وكان يشغل وقتها منصب رئيس البيت الفني للمسرح، المشاركة في مسرحية "أولاد اللذين" مع الفنان محمود الجندي ويوسف داود ومن تأليف السيناريست الكبير أسامة أنور عكاشة وإخراج محمد عمر وذلك عام 2007.



ايمى سمير غانم

انطلقت ايمى سمير غانم بعد ذلك وشاركت في مسلسل "الهاي سكول" مع محمد رمضان ووالدتها دلال عبد العزيز ومن إخراج عادل يحيى عام 2008، وفى العام التالى شاركت في مسلسل "خاص جداً" مع يسرا، وفي نفس العام شاركت في مسلسل رسوم متحركة بوجي وطمطم وسيت كوم ريست هاوس.

ويعد عام 2010 الأكثر انتشاراً لإيمي سمير غانم، اذ شاركت في أكثر من عمل وهم مسلسل "لحظات حرجة" الجزء الثاني ومسلسل "كابتن عفت"، ومسلسل "بالشمع الأحمر" وأفلام "سمير وشهير وبهير"، و"عسل اسود" و"بلبل حيران" وكذلك مسلسل الرسوم المتحركة "عصام والمصباح".



ايمى ودنيا سمير غانم



إيمى سمير غانم



الفنانة إيمى سمير غانم

توالت الأعمال التي شاركت فيها إيمى سمير غانم في الدراما والسينما إذ شاركت في مسلسلات "نونة المأذونة" و"عريس ديلفرى" و"فيفا أطاطا" و"قلب وميت"، وقدمت البطولة المطلقة في "هبة رجل الغراب" الجزء الأول والثانى، وأيضاً في "سوبر ميرو" عام 2019 وقدمت "نيللى وشريهان" مع شقيقتها دنيا، و"عزمى وأشجان" مع زوجها حسن الرداد، وفى السينما شاركت في "سيما على بابا"، و"اكس لارج" و"غش الزوجية" و"تيتا رهيبة" و"هاتولى راجل" و"زنقة ستات" و"عشان خارجين".



الفنانة ايمى سمير غانم