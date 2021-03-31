شكرا لقرائتكم خبر عن بيومى فؤاد يواجه مشاكل عديدة فى مسلسل "النمر" مع محمد عادل إمام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتعرض الفنان بيومى فؤاد لمشاكل عديدة خلال أحداث دوره بمسلسل "النمر"، من بطولة محمد إمام، والمقرر عرضه خلال موسم دراما رمضان المقبل، حيث أوشك "فؤاد" على الانتهاء مشاهده ضمن أحداث الحلقات.

وتكثف مخرجة العمل شيرين عادل عدد ساعات التصوير يومياً للانتهاء من تصوير الحلقات الأولى، وتدور أحداث العمل حول تجارة وصناعة الذهب فى الصاغة، والصراعات التى يدخل فيها كبار تجار الصاغة طمعًا من كل شخص فيهم بأن يظل الأول والأكبر فى سوق الصاغة طوال الوقت ولا ينافسه أحد، والمسلسل من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل، وإنتاج شركة سينرجى.

يذكر أن مسلسل "النمر" بطولة محمد إمام، بيومى فؤاد، هنا الزاهد، نرمين الفقى، محمد رياض، أحمد عبد الله محمود، أحمد خالد صالح، علاء مرسى، وعدد آخر من الفنانين، كما كشفت شركة سينرجى عن البوستر الدعائى للعمل، وظهر محمد إمام بطل العمل ملثماً ويرتدى شنطة مليئة بالدهب.