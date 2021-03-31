الخميس .. محمود العسيلى ضيف "أجمد 7 الساعة 7" على "نجوم إف إم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

يحل الفنان محمود العسيلى، بعد غد الخميس، ضيفاً على إذاعة "نجوم أف.إم"، وقناة "نجوم TV"، مع المذيعة جيهان عبد الله، ليتحدث عن أعماله الفنية خلال الفترة الماضية، بجانب خطة الموسيقية للفترة المقبلة، لاسيما وإنه يعتمد علي طرح الأغاني المنفردة على طريقة الفيديو كليب كل فترة.

وكان محمود عسيلى طرح منذ أيام كليب جديد بعنوان "بقت معايا"، كلمات سارة فرج، وألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع أمير هداية، وإخراج إبراهيم حدرج، وحققت نجاحاً عبرموقع يوتيوب.

يذكر أن برنامج "أجمد 7 الساعة 7" يذاع من الأحد للخميس في كل أسبوع وتقدمه المذيعة جيهان عبد الله، عبر إذاعة "نجوم أف.إم"، وقناة "نجوم TV".