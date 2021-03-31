شكرا لقرائتكم خبر عن الشركة المنتجة لفيلم Space Jam: A New Legacy تطرح البوسترات الرسمية للعمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت شركة Warner Bros المنتجة للجزء الثانى من فيلم Space Jam، عن مجموعة من البوسترات الرسمية للعمل، ومن المقرر أن يصل الفيلم الجديد الذى سيطرح تحت اسم Space Jam: A New Legacy، إلى دور العرض في يوم 16 يوليو المقبل.



Space Jam: A New Legacy



Space Jam: A New Legacy

العمل من بطولة لاعب كرة السلة العالمى "ليبرون جيمس"، الذى صرح أن الجزء الثانى بدأت فكرته منذ 2016 ولكن توقف العمل به لأسباب كثيرة ولكن عادت الفكرة مرة أخرى، وتم التعاقد مع أبطال الفيلم الذى سيكون منهم لاعب السلة الأشهر فى العالم "مايكل جوردن".



Space Jam: A New Legacy



Space Jam: A New Legacy



Space Jam: A New Legacy

جنبا إل جيمس يقوم بالمشاركة في بطولة Space Jam: A New Legacy كل من سونيكوا مارتن جرين، دون تشيدل، جابرييل إجليسياس، كاث سوسي، مارتن كليببا، جي مايكل تاتوم، إريك باوزا، كسوشا روكيمور، خريس ديفيس، جيف بيرجمان، بوب بيرجن.



Space Jam: A New Legacy



Space Jam: A New Legacy

من جانبه قال جيمس أيضاً إنه أراد أن يقدم فيلما للمشاهدين تمنى أن يراه فى صغره وهذا السبب الرئيسى وراء تحمسه للفيلم، بجانب أن شركة Warner Bros ذات الأعمال الإنتاجية الضخمة ستتحمل التكاليف وسيقوم تيرينسى نانسى بالإخراج ويضم الفيلم عددا كبيرا من الممثلين الأمريكيين الأفارقة المحبوبين.

ودارت أحداث الجزء الأول حول شخصيات كرتونية تعشق لعب كرة السلة وتحدوا عصابة كبيرة بمباراة سلة كى يعيدوا القوة الخارقة التى سلبوها من أكبر لعيبة العالم بالسحر والشعوذة.