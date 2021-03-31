فن ومشاهير

بوراك دينيز بدلاً من جان يمان في دور مثليّ جنسياً

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بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: بعد رفض جان يمان الدور لارتباطه بمسلسل إيطالي بعنوان “ساندوكان”، تفاوض المخرج فيرزان اوزبيتيك مع الممثل بوراك دينيز لبطولة المسلسل الإيطالي “The Ignorant Fairies” الذي يتألف من 8 حلقات لمصلحة منصة “ديزني بلاس”، الأمر الذي عرّض دينيز لكثير الانتقادات لأنه قبل بالدور الذي رفضه يمان لأنّه دور مثلي جنسياً.

من جهة أخرى، انتشرت أخبار أنّ مسلسل “مرعشلي” الذي يقوم ببطولته بوراك دينيز، سيتوقّف ولن يكون هناك موسم جديد منه، ولكن حتى الآن لم يتم تأكيد هذه الأخبار بشكل رسمي.

بذكر أنّ الحلقة الأولى من المسلسل تجاوزت الـ10 ملايين مشاهدة عبر “يوتيوب”.

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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