مصدر مقرّب من جمانة مراد يكشف عن سبب وفاة طفلتها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: لا يزال الوسط الفني وجمهور الممثلة جمانة مراد يقدّم المواساة والتعازي بعد الخبر المفجع الذي أعلنت عنه مساء أمس، ناعية طفلتها ديانا من دون أن تدخل في أسباب وفاة ملاكها عن عمر ناهز التسعة أشهر.

غير أنّ مصدراً مقرّباً من مراد كشف عن أنّ ديانا وشقيقها التوأم علي، ولدا قبل الشهر السابع من حمل مراد في شهر حزيران من عام 2020 الماضي، موضحاً أنّ الولادة المبكرة سبّبت متاعب صحية لدى التوأمين، ولديانا في شكل خاص، إذ خضعت لفحوصات طبية كثيرة في سبيل علاجها.

وأشار المصدر إلى أن حالة ديانا الحرجة وضعتها في دائرة احتمال الموت منذ ولادتها.

وأعلنت مراد الخبر الحزين في منشور أرفقته مع صورة لطفلتها، فكتبت: “الحمدلله على كل حال. لله ما اعطى ولله ما أخذ وإنا لله وإنا لله راجعون. انتقلت إلى رحمة الله اليوم ابنتنا ديانا ربيع بسيسو. إن شاء الله تكوني شفيعتنا بالآخرة والجنة يا روح قلب أمك وأبوك، فراقك صعب ومؤلم، لكن الأكيد أنت بمكان أفضل. يا رب ألهمنا الصبر والسلوان وبرّد على قلوبنا، لا اعتراض على حكمك يا رب والحمدلله على كل حال، وأنت طير من طيور الجنة يا أمي”.