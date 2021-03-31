شكرا لقرائتكم خبر عن المخرجة شيرين عادل تكثف تصوير مشاهد مسلسل "النمر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفعت المخرجة شيرين عادل عدد ساعات التصوير اليومى لمسلسل "النمر" للنجم محمد إمام داخل العديد من الديكورات الخاصة بالعمل، لتنفيذ أكبرعدد من الحلقات قبل حلول شهر رمضان المبارك .

ويعرض مسلسل "النمر" حصرياً على قناة الحياة فى شهر رمضان المقبل، والعمل من إنتاج شركة سينرجي، ويشارك فيه عدد من النجوم مثل: هنا الزاهد، نرمين الفقى، محمد رياض، أحمد عبد الله محمود، بيومى فؤاد، وعدد آخر من الفنانين الشباب.

وتدور أحداث مسلسل "النمر" حول تجارة وصناعة الذهب فى الصاغة، والصراعات التى يدخل فيها كبار تجار الصاغة طمعًا من كل شخص فيهم بأن يظل الأول والأكبر فى سوق الصاغة طوال الوقت ولا ينافسه أحد.

ويعرض حاليا للمخرجة شيرين عادل مسلسل "فى يوم وليلة"، من بطولة أحمد رزق، على قناة on يومياً، ويشارك فى البطولة كل من الفنانة أيتن عامر ومحمد جمعة ونضال الشافعى والفنان الكبير صلاح عبد الله ومحمد مهران وولاء الشريف، وداليا مصطفى، بالإضافة إلى مجموعة من ضيوف الشرف، والمسلسل من تأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج شيرين عادل، وإنتاج شركة سينرجى، والعمل ينتمى لنوعية مسلسلات الإثارة والغموض.