فن ومشاهير

صور.. رحاب الجمل تخضع لجلسة تصوير على الجليد

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محمد اسماعيل - القاهرة - شاركت الفنانة رحاب الجمل جمهورها ومتابعيها عبر "إنستجرام"، صور جديدة لها من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

وظهرت "رحاب"، في الصور وهي تستمتع بالجليد ونالت الصور إعجاب جمهورها.

من ناحية أخرى، تشارك رحاب الجمل في الموسم الرمضاني المقبل بمسلسلي "لحم غزال"، "شقة 6"، الأول بطولة غادة عبد الرازق، وشريف سلامة، عمرو عبد الجليل، وشريف الدسوقي، ويوسف وائل نور، وعارفة عبد الرسول، ومي سليم، وبسنت شوقي.


والثاني بطولة روبي، أحمد حاتم، هاني عادل، صلاح عبدالله، محمود البزاوي، رحاب الجمل، الفنانة هيا فياض، حمزة العيلي، سيناريو وحوار رفيق القاضي، سعاد القاضي، محمود وحيد، نبيل شعيب، إخراج محمود كامل.

رحاب الجمل في أحدث ظهور (2)رحاب الجمل في أحدث ظهور (1)رحاب الجمل في أحدث ظهور (5)رحاب الجمل في أحدث ظهور (6)رحاب الجمل في أحدث ظهور (7)رحاب الجمل في أحدث ظهور (4)رحاب الجمل في أحدث ظهور (3)

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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