صور.. رحاب الجمل تخضع لجلسة تصوير على الجليد

محمد اسماعيل - القاهرة - شاركت الفنانة رحاب الجمل جمهورها ومتابعيها عبر "إنستجرام"، صور جديدة لها من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

وظهرت "رحاب"، في الصور وهي تستمتع بالجليد ونالت الصور إعجاب جمهورها.

من ناحية أخرى، تشارك رحاب الجمل في الموسم الرمضاني المقبل بمسلسلي "لحم غزال"، "شقة 6"، الأول بطولة غادة عبد الرازق، وشريف سلامة، عمرو عبد الجليل، وشريف الدسوقي، ويوسف وائل نور، وعارفة عبد الرسول، ومي سليم، وبسنت شوقي.



والثاني بطولة روبي، أحمد حاتم، هاني عادل، صلاح عبدالله، محمود البزاوي، رحاب الجمل، الفنانة السعودية هيا فياض، حمزة العيلي، سيناريو وحوار رفيق القاضي، سعاد القاضي، محمود وحيد، نبيل شعيب، إخراج محمود كامل.