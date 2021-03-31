أحدث ظهور لدينا داش من شهر العسل (صورة)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت البلوجر دينا داش، شقيقة الفنان الشاب أحمد داش صورة لها من شهر العسل، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".

ظهرت دينا في الصورة من داخل في البحر، نالت الصورة إعجاب متابعيها.

احتفلت البلوجر دينا داش، شقيقة الفنان الشاب أحمد داش، يوم الجمعة 12 فبراير الماضي، بعقد قرانها على محمود أبو الغيط، في حفل اقتصر على الأهل والأصدقاء.

ومن جانب آخر؛ يواصل حاليا الفنان أحمد داش تصوير دوريه في مسلسلي "الاختيار 2" مع كريم عبد العزيز وأحمد مكي، و"نسل الأغراب" مع أحمد السقا وأمير كررارة، استعدادا للعرض في شهر رمضان.

آخر أعمال أحمد داش مسلسل "الحرامي" 2020، مع بيومي فؤاد ورانيا يوسف وغيرهما