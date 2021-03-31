شكرا لقرائتكم خبر عن المخرج سعد هنداوى: ورشة الإخراج الدولية تهدف للتفاعل بين الشباب الأفريقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية هذا العام ورشة الإخراج الدولية بقيادة المخرج سعد هنداوي، على مدار ما يقرب من 10 أيام، بمشاركة مخرجين من دول أفريقية، منها السودان وناميبيا وكينيا ورواندا وجنوب السودان.

وقال المخرج سعد هنداوي إن ورشة الإخراج الدولية بمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية تضم مجموعة من صناع أفلام من عدة دول أفريقية، مشيرا إلى أنه كان يقدم هذه الورشة في المهرجان من قبل مع المخرج العالمي هايلي جريما والمخرج المصري خيري بشارة.

وأضاف أن هذا العام اقترح عليه القائمين على المهرجان إدارة الورشة، وتحمس للفكرة، وشكل الورشة وبدأها قبل انطلاق المهرجان بـ4 أيام، وقام باختيار المشاركين بها وفق أفلامهم ومدى إحساس المخرج المتقدم بالسينما ونقل الصورة بأي شىء متاح لديه، والمجموعة التي وقع اختياره عليها جيدة ومتنوعة في الجنسيات وفي طريقة التفكير، والذوق السينمائي، مشيرا إلى أنه يشارك في الورشة مخرجين من ناميبيا وكينيا ورواندا والسودان وجنوب السودان، و5 مخرجين من مصر، وتجمعهم الموهبة كل في منطقته.

وتابع هنداوي أنه طلب من المتقدمين صناعة فيلم قصير مدته دقيقتين ولا يزيد أبطاله عن شخصيتين، ويصور فى ساعتين، وفي "لوكيشن" واحد وهو النيل، لأنه طوال الوقت هو شريان وسبب الحياة.

وأوضح هنداوي أن الورشة لا تهدف إلى حصول المشاركين على جوائز، ولكن الهدف هو إفادة الشباب وشمولية نظرتهم للسينما، بالإضافة إلى صناعة الفيلم الخاص بهم والأساس في الموضوع هو التفاعل بين الشباب من أفريقيا خلال أيام الورشة.

وشارك في ورشة الإخراج الدولية بقيادة المخرج سعد هنداوي، عدد من الشباب من دول أفريقية وهم Denis wanjohai من كينيا Esther beukes من ناميبيا Denis valery من رواندا Alex joseph lubajo من جنوب السودان Oujidani kallid من ماروكو Mohamed zebiday من السودان ومن مصر شارك 5 شباب وهم: ابراهم هاني بوليس، وأحمد سمير، و زياد حسين، وأحمد عزت، وأنور مصطفى أنور.