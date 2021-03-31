شكرا لقرائتكم خبر عن المطرب أبو يستعد لإحياء حفل غنائى في الإمارات 7 أبريل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد المطرب أبو، لإحياء حفلا غنائيا في دولة الامارات مساء يوم الأربعاء الموافق 7 من شهر ابريل المقبل، والمقرر أن يقدم باقة من أشهر أغنياته المميزة والمحببة لدى جمهورها على رأسها أغنية "3دقات" التي قدمها مع النجمة يسرا وحققت نجاحا كبيرا.

وطرح المطرب أبو، اليوم الأربعاء، كليب أغنيته الجديدة "1000 احتمال" على موقع يوتيوب، والأغنية من كلمات منة القيعى، ومن ألحان أبو، وتوزيع موسيقى بيشوى جورج، وإخراج محمد عطوة، وظهر أبو بــ "لوك" واحد طوال تصوير الكليب مرتدياً ملابس بيضاء.

وتقول كلمات الأغنية "وانا كل ماقوله يا قلبى خلاص سيبها وامشى.. يرجع يتغير يتحير يبدل حالى مانامشى.. مش عارف ليه تنساها.. طب ما خلاص تستناها.. مش دى اللى اتمنيتها كتير"، ويصف أبو في الكليب حالة رومانسية درامية حزينة، من خلال صراع داخلى بين العقل والقلب حول سؤال يبحث عن الجواب فى الفراق والبعد، والحنين والعودة إلى الحبيب الذى طال الاشتياق إليه.

وكان أبو قد أصيب بفيروس كورونا للمرة الثانية في الأسبوع الثانى من شهر مارس الجارى، وذلك بعدما أصيب للمرة الأولى في ديسمبر الماضى، حيث أكد لـ"الخليج 365" أنه يخضع للعزل داخل منزله وتلقى بروتوكل العلاج، لافتاً أنه يعانى من بعض الأعراض منها ارتفاع درجات الحرارة.