عرض أول لفيلم "للإيجار" بمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية بحضور بطله محمد سلام

القاهرة - سامية سيد - عرض بالمسابقة الرسمية بمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية الفيلم المصري "للإيجار" تأليف وإخراج إسلام بلال كعرض أول بحضور جمهور مدينة الأقصر، وعدد من النقاد والدكتور خالد عبد الجليل رئيس جهاز الرقابة ومستشار وزيرة الثقافة لشئون السينما، وحضر من صناع الفيلم بطله النجم الشاب محمد سلام ومخرجه ومؤلفه إسلام بلال.

عقب عرض الفيلم أدار المناقشة بين الجمهور وصناعه الناقد أسامة عبد الفتاح، ونال إشادات كثيرة من الجمهور وإعجاب بكل عناصره، كما تلقى صناع العمل الكثير من التساؤلات والاستفسارات حول القصة والسيناريو والأداء التمثيلى، وأجاب عنها صناع العمل.

فيلم "للايجار" بطولة خالد الصاوي ومحمد سلام وجيهان خليل وياسر الطوبجى وعصام السقا وهايدي رفعت، وتوزيع شركة سينرجي فيلميز، ومن إخراج وتأليف إسلام السيد بلال، ومدير تصوير رامي سالم.

وتدور أحداث الفيلم في إطار تشويق لايت كوميدي عن "الوحدة والعزلة" حول شخصية "مختار" قبطان على المعاش بمدينة الإسكندرية يعرض شقته للإيجار، ويأتي له الشاب "خالد" الذي جاء ليعمل بالإسكندرية فيصدم به في البداية ولكن بعد فترة يصبحان أصدقاء ويرتبط كل منهما بالآخر.