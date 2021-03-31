شكرا لقرائتكم خبر عن ياسين أحمد السقا فى صورة جديدة من كواليس مسلسل "الملك".. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك الفنان الشاب ياسين أحمد السقا متابعيه وجمهوره بصورة من كواليس مسلسل الملك، الذى يشارك في بطولته مع الفنان عمرو يوسف، والمقرر طرحه في السباق الرمضانى المقبل كأضخم إنتاج لشركة سينرجي.

ونشر ابن النجم أحمد السقا صورته التى ارتدى فيها ملابس الحبكة الدرامية للعمل، عبر حسابه الشخصى بموقع إنستجرام، وكتب قائلاً: "الأستاذ رشدي الشامي يلعب دور سنحم أبويا في الملك أحمس وممكن أقول أبويا في اللوكيشن كمان، تعلمت من حضرتك كتير جدا جدا جدا يا سيدي رشدي أنت بجد ممثل عبقري. استنوا سنحم وشري في مسلسل الملك رواية الكاتب المصري العالمي نجيب محفوظ. إخراج حسين المنيباوي اللي هيفضل طول عمره صاحب فضل عليا".

وكان الأستاذ تامر مرسي، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، كشف منذ قليل عن البرومو الرسمي الأول لمسلسل "الملك"، وكتب: "الملك.. كفاح طيبة حصرياً على DMC، رمضان 2021 إن شاء الله".