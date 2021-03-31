بالصور| محمد سلام ومخرج "للإيجار" في ندوة بمهرجان "الأقصر للسينما الأفريقية"

محمد اسماعيل - القاهرة - الأقصر- منى الموجي:

عقب انتهاء عرض فيلم "للإيجار"، ضمن المسابقة الرسمية لمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية في دورته العاشرة، أقيمت جلسة حوار جمعت مخرج العمل إسلام بلال، والفنان محمد سلام والمنتج محمد دياسطي، بالجمهور.

تدور أحداث الفيلم في إطار تشويقي لايت كوميدي عن الوحدة والعزلة حول شخصية "مختار" قبطان على المعاش بمدينة الإسكندرية، يعرض غرفة بداخل شقته للإيجار ويأتي له الشاب "خالد" الذي جاء ليعمل بالاسكندرية فيصطدم به في البداية ولكن بعد فترة يصبحا صديقين .

"للإيجار" بطولة خالد الصاوي ومحمد سلام وياسر الطوبجي وعصام السقا وهايدي رفعت، وإنتاج محمد دياسطي، وتوزيع شركة سينرجي فيلميز ومن إخراج وتأليف إسلام السيد بلال، ومدير تصوير رامي سالم.