نرمين الفقي جذابة وأحمد زاهر في "الجيم".. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- بهيرة فودة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

أحمد زاهر

نشر الفنان أحمد زاهر صورة، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهر فيها من داخل "الجيم"، نالت الصورة إعجاب متابعيها.

أسماء أبو اليزيد

نشرت الفنانة أسماء أبو اليزيد صورة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بشعر كيرلي طويل.

إنجي المقدم

نشرت الفنانة إنجي المقدم صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بمكياج هادئ، نالت الصورة إعجاب متابعيها.

إيمي سالم

نشرت الفنانة إيمي سالم صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بملابس شتوية من أنام البحر.

إيمي طلعت زكريا

نشرت الفنانة إيمي طلعت زكريا صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بشعر كيرلي أصفر.

دوللي شاهين

نشرت الفنانة اللبنانية دوللي شاهين صورة "سيلفي"، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، ظهرت فيها بملابس قصيرة.

رانيا ياسين

نشرت الفنانة رانييا محمود ياسين صورة، عب حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بمكياج رقيق جذاب.

نرمين الفقي

نشرت الفنانة نرمين الفقي صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بشكل عفوي جذاب.

نيللي مقدسي

نشرت الفنانة نيللي مقدسي صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة جريئة.

ولاء الشريف

نشرت الفنانة ولاء الشريف صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها مع كلبها، نالت الصورة إعجاب متابعيها.