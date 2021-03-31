صورة.. محمد رمضان ينشر صورة جديدة من كواليس "موسى"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

نشر الفنان محمد رمضان صورة جديدة له من كواليس مسلسل "موسى"، المقرر عرضه في الموسم الرمضاني المقبل.

وعلق "رمضان"، على الصورة التي شاركها مع جمهوره عبر "إنستجرام"، قائلًا: "أتمنى من الله أن ينال إعجاب كل جمهوري العظيم".

مسلسل "موسى" بطولة محمد رمضان، عبير صبري، رياض الخولي، سمية الخشاب، سيد رجب، صبري فواز، منذر رياحنة، هبة مجدي، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق وغيرهم.

العمل من تأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة سينرجي، وتدور أحداثه في إطار صعيدي.