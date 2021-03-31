شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سعد يغنى تتر مسلسل "ضل راجل" لـ ياسر جلال رمضان المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يغنى الفنان أحمد سعد تتر مسلسل "ضل راجل" للنجم ياسر جلال، المقرر أن يعرض فى شهر رمضان المقبل حصرياً على شاشة الحياة، وانتهى سعد من تسجيل الأغنية الأيام الماضية، الأغنية متوافقه مع أحداث المسلسل فى إطار درامى مشوق، حيث يواصل فريق العمل التصوير فى العديد من الديكورات الخاصة بالمسلسل، وتكثيف عدد ساعات التصوير للحاق بالعرض خلال الشهر المبارك.

مسلسل "ضل راجل" تأليف أحمد عبد الفتاح ومن إخراج أحمد صالح، ويشارك فى بطولته إلى جانب ياسر جلال، نور، ومحمود عبدالمغني، ونرمين الفقي، ورنا رئيس، وأميرة العايدى، وأحمد حلاوة، وإنعام سالوسة، وأحمد منير، وعصام السقا، ومحمد يسرى، ورباب ممتاز، ولمى كتكت، وعدد آخر من الفنانين.

يذكر أن أحمد سعد، طرح مؤخرًا كليب أغنية "بناقص" والذى تصدر تريند يوتيوب فى مصر وعدد من الدول العربية منها السعودية والكويت والإمارات وليبيا والأردن بعد طرح الكليب، حيث عاد من خلاله إلى لون الغناء العاطفى الدرامى الذى تميز به فى عدد من أغانيه السابقة، وتحكى فكرة الأغنية الجديدة عن الغدر والخيانة بعد قصة حب طويلة، عاش فيها لحظات سعيدة، إلا أنه يكتشف ويعرف الحقيقة عن طريق الصدفة.