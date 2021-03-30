شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل في يوم وليلة الحلقة 27 تتصدر التريند ومؤشرات البحث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر مسلسل في يوم وليلة الحلقة 27 التريند ومؤشرات البحث، حيث استطاع منذ بدء أولى حلقاته الاستحواذ على اهتمام المشاهد المصرى والعربى، وإشادة الجميع به نظرا لاختلاف القصة التى تتناوله أحداثه، ويشارك في بطولته كل من النجم أحمد رزق وأيتن عامر ونضال الشافعى وآخرين.

وشهدت الحلقة 27 من مسلسل "فى يوم وليلة" أحداثا جديدة منها مساندة أحمد رزق "خالد" شقيقه محمد مهران بعد إصابته بشلل فى قدميه، بعدما استولت زوجته ولاء الشريف "تيسير" على شقته وأمواله كلها، فقرر فجأة محمد مهران أن يقف على رجليه ويعود لوعيه وذهب إلى منزله فى محاولة لقتل زوجته.

كما توالت الأحداث بضرب نضال الشافعى "يحيى" لزوجته أيتن عامر، بعدما طلبت الطلاق منه، وتهديده لها بعدم الطلاق، كما اتصلت ابنتها بوالدها أحمد رزق "خالد"، طليق أيتن لتستنجد به، وبعدها قرر أن يأخذ ابنته لتعيش مع جدها صلاح عبد الله.

المسلسل يدور فى إطار تشويقى يغلب عليه الإثارة، ويظهر بطل العمل أحمد رزق بشخصية مهندس ديكور ويتعرض لعدة أزمات خلال رحلة المسلسل.

ويعرض مسلسل "فى يوم وليلة" على قناة ON فى تمام الساعة السابعة والنصف مساء، والإعادة على قناة ON دراما فى تمام الساعة العاشرة مساءً، وهو بطولة أحمد رزق، أيتن عامر ومحمد جمعة ونضال الشافعى والفنان الكبير صلاح عبد الله ومحمد مهران وولاء الشريف، وداليا مصطفى، بالإضافة إلى مجموعة من ضيوف الشرف، والمسلسل من تأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج شيرين عادل، وإنتاج شركة سينرجى، والعمل ينتمى لنوعية مسلسلات الإثارة والغموض.

مسلسل "فى يوم وليلة"، يسجل التعاون الثانى على التوالى بين أحمد رزق والمخرجة شيرين عادل بعدما قدما سويا مسلسل "خط الإيد" وشارك فى بطولته إيمان العاصى، سوسن بدر، ميرنا نور الدين، صفاء جلال، خالد كمال، محمد حاتم، محمد محمود، بالإضافة إلى يسرا اللوزى التى ظهرت كضيفة شرف.