شكرا لقرائتكم خبر عن طلب غريب من رامى مالك لصديقته فى الثانوية راشيل بيلسون.. اعرف الحكاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت بعض التقارير الأجنبية عن مفاجأة فجرتها النجمة راشيل بيلسون، عن صداقتها مع النجم العالمي صاحب الأصول المصرية رامى مالك، والتي جاءت في طلبه لها بحذف إحدى الصور التي كانت تجمعهما سابقا والتي كانت قد نشرتها عبر حسابها بموقع إنستجرام منذ عدة سنوات.

وسردت النجمة صاحبة الـ 39 عاماً، في روايتها التي نقلتها صحيفة الديلي ميل البريطانية، أن النجم صاحب الأصول المصرية طالبها بحذف الصورة قبل فوزه بجائزة الأوسكار عن دوره بفيلم Bohemian Rhapsody.



رامى مالك مع رايتشل

وأضافت النجمة التي جمعتها صداقة قوية مع مالك، في تصريحاتها، قائلة: "بدأت صداقتنا في المدرسة الثانوية التي كانت تجمعهما في شيرمان أوكس بكاليفورنيا الأمريكية، وسرعان ما استمرت تلك العلاقة لسنوات طويلة"، مضيفة: "رامى إنسان رائع وصديق جيد".



رامى مالك



رايتشل بيلسون

وكان فيلم The Little Things الذى يجمع كلاً من النجمين دينزل واشنطن ورامى مالك ذى الأصول المصرية، ومن إخراج جون لى هانكوك، حصل على تقييم سيئ حيث وصل إلى 47% من قبل 199 ناقد، و64% من قبل أكثر من 250 مشاهد، على موقع Rotten Tomatoes.

وتدور أحداث فيلم The Little Things حول تتبع "ديك" نائب رئيس شرطة كاليفورنيا الذى يتعاون مع باكستر، الذى يعمل محققا في شرطة لوس أنجلوس، للقبض على قاتل متسلسل، ومن أهم مميزات ديك أنه يركز فى كل التفاصيل الصغيرة التى ستساعده فى التحايل على القواعد، حسبما نشر موقع "deadline".

ويضم فريق The Little Things أيضًا ناتالي موراليس وتيري كيني وكريس باور وجوريس جارسكي وإيزابيل أريزا ومايكل هيا.