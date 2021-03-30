شكرا لقرائتكم خبر عن المتحدة تكشف عن البرومو الرسمى لمسلسل "الملك" حصريا على DMC.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الأستاذ تامر مرسي، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عن البرومو الرسمي الأول لمسلسل "الملك"، المقرر عرضه فى السباق الرمضانى المقبل، والذى يقوم ببطولته الفنان عمرو يوسف.

ونشر رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عبر حسابه الشخصى بموقع فيس بوك، عن البرومو الرسمي للمسلسل، وكتب "الملك.. كفاح طيبة حصرياً على DMC، رمضان 2021 إن شاء الله".

مسلسل "الملك" مأخوذ عن رواية كفاح طيبة للأديب العالمى نجيب محفوظ، وسيناريو وحوار محمد وخالد وشيرين دياب، إخراج حسين المنباوى، وبطولة عمرو يوسف، ماجد المصري، صبا مبارك، محمد فراج، ريم مصطفى، محمد لطفي، محمد علاء، مها نصار، باسل الزارو، أمير صلاح الدين، ياسين السقا، معتز هشام.



عمرو يوسف فى المسلسل الجديد



جانب من التريلر

ويعود عمرو يوسف بمسلسل "الملك" إلى الدراما فى شهر رمضان المقبل بعد غياب عامين، ويجسد فيه شخصية "الملك أحمس" ورحلة كفاحه ضد الهكسوس.

"الملك" يعد من أضخم إنتاجات دراما رمضان 2021، حيث يتضمن العمل حروب وخيل وملابس وديكورات، ويعد أول عمل فرعونى حقيقى للجيل الحديث يتناول حياة الفراعنة بشكل واقعى.



لقطة من مسلسل الملك



عمرو يوسف فى المسلسل