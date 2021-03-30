شكرا لقرائتكم خبر عن محمد محيى يطرح أحدث كليباته "مابقتش شبهى".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح النجم محمد محيى أحدث كليباته والتى تحمل اسم "مابقتش شبهي" من كلمات مصطفى مرسى وألحان مدين وتوزيع بيرم، ومن إخراج نبيل مكاوى، وتحكى فكرتها عن الغدر والخيانة بعد قصة حب، عاش فيها لحظات سعيدة، إلا أنه يبدأ فى حوار مع نفسه بعد التغيير والتحول الذى وقع عليه من تأثير هذا الحب الفاشل وغدر مدير أعماله لتواصله مع حبيبته وكذا غدر المنتج الخاص به وفسخ عقده بعد تأثره وعدم اهتمامه بعمله كمطرب إلا أن صديقه الوفى والذى قام بدوره الفنان محمد جمعة، واستطاع تحفيزه وعودته مرة أخرى للغناء، فيجد نفسه يبيع الغالى بسهولة ويرى الحب حكاية عذاب.

وكان محيي طرح عددًا من أغنياته الجديدة أبرزها "سهرانين" من كلمات نور حمدي، وألحان محمد محيى، وتوزيع محمد العشي وحققت نجاحًا كبيرًا، وكذلك "فوضت أمري"، من كلمات أشرف أمين، وألحان محمد محيى، وتوزيع محمد العشى، وأغنية "قلت أخونه"، من كلمات نور الدين حمدى، وألحان كريم حمدي، وتوزيع الموسيقى فهد.

كما طرح أغنية "قضية" من كلمات رضا أمين، ألحان مصطفى عوض، توزيع موسيقى فهد، وأغنية "بعدنا" من كلمات أحمد مرزوق وألحان وتوزيع محمد رحيم، ماستر أمير محروس، وقد أطلق النجم من قبل عددًا من أغاني الألبوم ونالت إعجاب الجماهير.

ويتعاون "محيى" فى الألبوم مع عدد كبير من الملحنين والشعراء والموزعين الكبار، فمن الشعراء أيمن بهجت قمر، أحمد مرزوق، والراحل رضا أمين، نور الدين حمدى، نور الدين مصطفى، إيهاب عبدة، أشرف أمين، سلطان صلاح، هانى رجب، رومانية، ومن الملحنين محمد رحيم، مديح محسن، مصطفى عوض، محمود الشريف، كريم حمدى، مدين، إيهاب عبد الواحد، وحماده النادى، أما الموزعين فيقدم أغانى الألبوم كل من فهد، ومحمد العشي، ورفيق عاكف، ومحمد رحيم قام بتوزيع أغنية واحد فقط، وحسام حسنى، والموزع الراحل عادل واصف.