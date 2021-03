شكرا لقرائتكم خبر عن نيد ستارك وجايمى لانيستر يعودان من جديد بعمل للكاتب جورج مارتن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن الكاتب العالمي جورج آر مارتن سيعيد أمجاد المسلسل التليفزيوني الأشهر Game of Thrones من جديد، بعد انتهائه بشكل غير مرضٍ للكثير من عشاقه في الموسم الأخير، ووفقاً لتقارير نشرتها صحف عالمية، فإن الكاتب العالمي يطور نسخة مسرحية جديدة مستوحاة من رواية الجليد والنار ليعيد بعضا من أبطال العمل من جديد.

ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة الديلي ميل البريطانية فإن الكاتب العالمي جورج مارتن يطور نسخة مسرحية جديدة ستطرح عام 2023، وسيكون أبطالها النجم العالمي نيكولاي كوستر والداو، صاحب شخصية السير جايمي لانيستر، والنجم العالمي شون بين، صاحب شخصية نيد ستارك، بالإضافة إلى الكثير من الشخصيات الرئيسية مثل ليانا ستارك، واللورد روبرت باراثيون، والأمير رايجار تارجارين، والأمير أوبيرين مارتيل، وسير باريستان سيلمي.

ومن المقرر أن يغيب كل من شخصيات دينيريس تايجريان وجون سنو، عن المسرحية الجديدة، حيث إن التركيز الشامل للمسرحية سيكون قبل بداية سلسلة GOT، بحوالى 16 عاماً، وهو قبل ظهور تلك الشخصيات في سرد المسلسل.

وفى تصريحات نقلتها الصحيفة البريطانية للكاتب العالمي جورج مارتن، قال: "قلة من سكان ويستروس عرفوا المذبحة التي أقيمت في بطولة كبيرة اجتمع فيها الكبار والصغار، في فترة الربيع الكاذب من الرواية، ويمكننا عرض تلك المذبحة في مسرحية تعرض عام 2023".

ويطور القائمون على مسلسل GOT حالياً مسلسلا جديد بعنوان House of the Dragon، وسيسرد قصة عائلة التايجريان قبل آلاف السنين من بداية المسلسل الأسطورة GOT، ومن المقرر طرحه في 10 حلقات العام المقبل.