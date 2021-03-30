صور.. بدء عزاء المخرج هاني إسماعيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

بدأ منذ قليل عزاء المخرج هاني إسماعيل، الذي رحل عن عالمنا يوم الجمعة الماضية إثر تعرضه لأزمة صحية.

وتتلقى أسرة المخرج الراحل عزائه في مسجد الحامدية الشاذلية بمنطقة المهندسين.

وحضر العزاء عدد من نجوم الفن أبرزهم نقيب المهن التمثيلية الفنان أشرف زكي،

المخرج هاني إسماعيل قدّم عددًا من الأعمال الفنية الناجحة، بداية من فيلم "مغامرات رشا" عام 1990، ثم مسلسلات من بينها "وبالوالدين إحسانا" عام 1996، "الحساب" عام 1998، ثم الجزء الثالث من "السيرة الهلالية" و"سوق العصر" عام 2001، وغيرها.