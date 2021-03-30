أنغام تنعى طفلة جومانا مُراد: ربنا يعوضك خيرًا في أخواتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

حرصت الفنانة أنغام على تقديم واجب العزاء للفنانة جومانا مراد فى وفاة ابنتها "ديانا"، التى رحلت مساء أمس الاثنين.

وكتبت أنغام عبر حسابها على تويتر: "ربنا يصبر قلبك يا چومانا ويعوضك خيرًا في أخواتها.

وأعلنت الفنانة السورية جومانا مراد وفاة ابنتها ديانا ربيع بسيسو، أمس، وكتبت عبر حسابها بـ"إنستجرام": "الحمد لله على كل حال، لله ما أعطى ولله ما أخذ وإنا لله وإنا لله راجعون انتقلت إلى رحمة الله اليوم ابنتنا ديانا ربيع بسيسو".

وتابعت: "إن شاء الله تكونين شفيعتنا بالآخرة والجنة يا روح قلب أمك وأبوكِ، فراقك صعب ومؤلم بس أكيد أنتِ بمكان أحسن بكتير .يا رب ألهمنا الصبر والسلوان وبرد على قلوبنا، لا اعتراض على حكمك يا رب والحمد لله على كل حال، وأنتِ طير من طيور الجنه يا أمي".