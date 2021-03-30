بالصور| "الأقصر للسينما الأفريقية" ينظم حفل توقيع كتابه التذكاري

محمد اسماعيل - القاهرة - الأقصر- منى الموجي:

نظم القائمون على الدورة العاشرة من مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، حفل توقيع كتابه التذكاري "10 سنوات من الخيال" تأليف وإعداد الكاتب سعد القرش.

شهد الحفل حضور الفنان العالمي جيمي جان لوي، الفنانة سلوى محمد علي، والدكتورة أماني الطويل، والمخرج خالد الحجر، والممثل الشاب سيف حميدة بطل فيلم 16، بمشاركة رئيس المهرجان السيناريست سيد فؤاد ومدير المهرجان الفنانة عزة الحسيني، التي توجهت بالشكر لجميع الحضور وللقرش على مجهوده في إعداد الكتاب التذكاري. وأكدت عزة على معنى الخيال الذي تحمله السنوات العشر من عمر المهرجان، وتحدثت حول كواليس الإعداد للكتاب منذ شهر أغسطس الماضي، وحرص إدارة المهرجان على ترجمة الكتاب للغة الفرنسية، حتى يصل للافارقة من الضيوف والمشاركين.

وناشدت عزة الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئاسة مجلس الوزراء، لتسهيل إجراءات دعم الدورات القادمة، وقبل وقت كافي من انطلاقه، حتى يخرج بصورة أفضل.

ومن جانبها، توجهت الدكتورة أماني الطويل، عضو اللجنة العليا للمهرجان وخبير الشئون الافريقية، بالشكر في بداية حديثها إلى ادارة المهرجان متمثلة في رئيس ومدير المهرجان سيد فؤاد وعزة الحسيني.

اشارت أماني إلى الجهد المبذول من قبل الباحث سعد القرش في إعداد الكتاب التذكاري، ومدى مصداقية الرصد لواقع الإرادة السياسية وتأريخ الجهاز الاداري للدولة، وتحدثت عن الحاجة الملحة التي نحتاجها في الوقت الراهن لدعم السياحة، وهذا ما يساهم فيه مهرجان الاقصر للسينما الافريقية، حسب قولها.

ومن جانبه، صرح الكاتب سعد القرش بتردده في بداية الامر قبل الشروع في الكتاب، ثم جعل على عاتقه محاوله إبراز قدرة المجتمع المدني في صناعة شيء هام وفعال، من خلال تأريخ الدورات السابقة.

أما الفنان العالمي جيمي جان لوي، فقد شكر الكاتب في البداية، متحدثا عن زيارته للمرة الثانية لمصر عن طريق مهرجان الاقصر، مشيرا إلى سعادته الكبيرة بهذه الزيارة، التي يأمل تكرارها، إذ يعتبر افريقيا هي بيته الكبير، ومدينة الاقصر هي المفتاح لماضي البشرية والانسانية.

أما الفنانة سلوى محمد علي، فقد اشادت بالكتاب ودعت الحضور لقراءته، مشيرة إلى ان حلم اقامة مهرجان الأقصر للسينما الافريقية، سبق الكثير من التوجهات السياسية الافريقية

واشترك في الندوة السينمائي مايكل راشيل، الذي اشار إلى ان الحكومات الافريقية لا تعي الاهمية الاقتصادية لصناعة السينما، مؤكدا على ان مهرجان الاقصر للسينما الافريقية حقق في العشر سنوات الماضية ما لم تحققه مهرجانات كبيرة، واستطاع وضع نفسه على الخريطة الدولية والعالمية لمهرجانات السينما.

وتحدث الناقد فاروق عبدالخالق، عن عمق العلاقات بين مصر وأفريقيا، منذ الحملة الفرنسية، مرورا بفترات زمنية لاحقة، تبين حال دول حوض النيل وما يجاورها.

ومن جانبه، أشاد رئيس المهرجان السيناريست سيد فؤاد بجهد سعد القرش المبذول في الكتاب، متوجها بالشكر لكل من ساهم في الدورات السابقة من الموجودين والراحلين، بداية من الناقد الكبير سمير فريد والراحل الفنان خالد صالح، متمنيا ايجاد السبل للحلول الإدارية والمالية للمهرجان من قبل المعنيين، حتى لا يبدأ المهرجان في كل عام من تحت الصفر.