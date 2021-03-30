تعرف على موعد عرض "البغبغان" من مسرحية اللوكاندة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

كشف الفنان أشرف عبد الباقي، عن موعد عرض "البغبغان" وهي إحدى عروض سيت كوم المسرحي "اللوكاندة".

ونشر "عبدالباقي"، مقطع فيديو من العرض عبر حسابه بـ"تويتر"، وعلق: "حلقة البغبغان من مسرحية اللوكاندة، يوم الجمعة الساعة 8:00 مساء على قناة dmc".

مسرحية "اللوكاندة" بطولة أشرف عبد الباقي، حمدي المرغني، ويزو، ودياب وإبرام سمير، وأحمد الطماني، وعلى حمدي، ووائل العوني، ومريم البحراوي، وياسمين سمير، وأميرة حافظ، ومحمد حسن، ومحمد بطاوي ، وأحمد فرج ، ونورهان منصور، وأحمد فتحي، ومحمد ناجي جدو، وأحمد أشرف، ومصطفى سعيد.