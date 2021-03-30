بحضور مخرجه وبطله.. "الأقصر للسينما الأفريقية" يعرض فيلم "للإيجار"

محمد اسماعيل - القاهرة - الأقصر- منى الموجي:

استقبلت قاعة رمسيس في فندق شتايجنبرجر، العرض العالمي الأول للفيلم المصري "للإيجار"، ضمن المسابقة الرسمية لمهرجان الأقصر السينما الإفريقية.

وشهد العرض حضور مخرج الفيلم إسلام بلال، والمنتج محمد دياسطي، وبطله الفنان محمد سلام. الفيلم يشارك في بطولته الفنان الكبير خالد الصاوي.

كما حضر المخرج سعيد حامد، والناقد الفني مجدي الطيب، ومن المقرر أن تُقام جلسة لمناقسة الفيلم تجمعه صناعه بالحضور.

جدير بالذكر أن الدورة العاشرة من المهرجان شهدت تكريم سمير صبري، محيي إسماعيل، هند صبري والمخرج علي عبدالخالق.