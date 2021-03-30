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صورة.. أحدث ظهور لـ"حبيبة" ابنة عمرو سعد

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

نشرت شيماء فوزي زوجة الفنان عمرو سعد صورة جديدة لها عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، رفقة ابنتهما "حبيبة".

وظهرت "حبيبة"، في الصورة وهي تجلس مع والدتها وعلقت الأخيرة على الصورة قائلة: "مش مهم أنا أكبر، المهم هما يكبروا ببركة ربنا أولادي".

وتزوج الفنان عمرو سعد من زوجته شيماء فوزي، عام 2008، وأثمر الزواج عن أبنائه "رابى ويارو"، وابنته الصغرى حبيبة

من ناحية أخرى، يشارك عمرو سعد في رمضان المقبل بمسلسل "ملوك الجدعنة" بطولة مصطفى شعبان، ياسمين رئيس، ، وتأليف ورشة كتابة فنية تحت إشراف الكاتبة عبير سليمان، إخراج أحمد خالد موسى، وإنتاج صادق الصباح وأنور الصباح.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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