باريس هيلتون تعبر عن عمق حبها لكلبتها بإهدائها حقيبة هيرميس بقيمة 5500 دولار

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 30 مارس 2021 10:48 مساءً - أن تهدي إنساناً تحبه هدية رائعة من علامة تجارية شهيرة بقيمة 5500 دولار أمر طبيعي ،لكن أن تهدي كلبتك حقيبة ثمينة من "هيرميس" بقيمة 5500 دولار،فهذا يعبر عن حب فوق العادة لهذا الحيوان الأليف.

وبحسب عدد كبير من وسائل الإعلام العالمية وموقع "باج سيكس"،أثارت عارضة الأزياء ووريثة فنادق هيلتون،باريس هيلتون البالغة من العمر"40 عاماً" الجدل مؤخراً في مواقع التواصل الإجتماعي باهدائها كلبتها الأليفة المفضلة حقيبة "هيرميس" أصلية ثمينة.



اشترت اثنتين..واحدة لها وأخرى لكلبتها الصغيرة



وحصل الأمر من دون أي ضجة مسبقة من باريس هيلتون،وربما حدث الأمر مصادفة من دون أي تخطيط مسبق،حين ذهبت باريس هيلتون كعادتها في جولة تسوق ممتعة إلى متجر "Privé Porter " الرئيسي لحقائب "هيرميس" في ولاية "ميامي-فلوريدا" الساحلية ،واشترت حقيبتين مميزتين لنفسها وأخرى مصغرة لكلبتها الصغيرة المفضلة من فصيلة : "Chihuahua" المميزة بالحجم الصغير جداً،والمفضلة من العديد من نجمات العالم وهوليوود.



حجم حقيبة الكلبة

كلبة باريس هيلتون مع حقيبة هيرميس المصغرة بقيمة 5500دولار-الصورة من أنستغرام



وتتميز حقيبة "هيرميس" المصغرة المختارة للكلبة بأنها من طراز "Sellier Kelly" ،ولا يتعدى حجمها البوصتين،ومرفق معها وشاح هيرميس مصغر أنيق.

وكشفت باريس هيلتون بمقطع فيديو على حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي "أنستغرام" كيف استقبلت كلبتها هديتها المميزة الأنيقة والثمينة،وفتحت بنفسها علبة الحقيبة المصغرة البرتقالية اللون،وقضمت بأسنانها زينة العلبة وفتحتها بسعادة وسط تشجيع صاحبتها باريس هيلتون الأكثر سعادة منها برد فعلها .



وقد نشر المتجر صوراً للحقيبة المصغرة عبر حسابه بأنستغرام،وبينما عبر البعض عن إعجابه بالحقيبة المصغرة المناسبة للأطفال والكلاب الصغيرة،علق أحدهم بسخرية:" هناك ناس حول العالم يموتون جوعاً ".

وتساءل البعض بتهكم: ماذا من الممكن أن تحمل كلبة باريس هيلتون في حقيبتها المصغرة؟



تريد أن تصبح أماً



من جهة أخرى قررت باريس هيلتون التركيز على نفسها أكثر،وتخطط لأن تصبح أماً قريباً من خطيبها كارتر ريوم عبر الخضوع لعلاج أطفال الأنابيب .

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