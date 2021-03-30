نادر الاتات لـ”صوت بيروت انترناشونال”: واجب الفنان اسعاد الناس رغم كل الظروف

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 30 مارس 2021 10:16 مساءً - منذ 5 ساعات

نادر الاتات نجم ساطع في سماء الاغنية اللبنانية وقد استطاع من خلال اعماله وحضوره ان يحصد اعجاب الناس في كل الدول العربية . اختار الاتات ان يخبر “صوت بيروت انترناشونال” عن احدث اعماله الفنية التي صدرت اخيرا وكيف وجد ردة فعل الجمهور تجاهها رغم الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان فقال :” طرحت اغنيتين بالفترة الاخيرة وهما “يا تارك” و “من يومتا” ورغم كل الاحوال التي يمر بها البلد لمست نجاحهما عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتفاعل الناس معهما كان ايجابيا للغاية لان كل واحد منهما مختلف عن الاخر باللون الغنائي والحمد الله انهما نجحا بشكل لافت. وهل يرى دور الفنان هو اسعاد الناس يؤكد نادر “حتما من واجب الفنان ان يسعد جمهوره الذي يسانده في كل الاحوال لذا على الفنان ان يبادله هذه المحبة ويصدر لهم الاعمال الغنائية ليفرحهم في هذه الظروف الصعبة التي نمر بها وانا من الاشخاص المتفائلين ان الحياة ستضحك من جديد وسنعود ونقف على المسارح مرة اخرى لانني شغوف بالفن.

وعن كيفية حياته اليومية في ظل الايام الصعبة التي نعيشها يوضح نادر الاتات انه تعب مثل كل اللبنانيين فبالاضافة لجائحة كورونا العالمية، في لبنان ازمة اقتصادية كبيرة جدا وبتنا نرى مشاهد لم نألفها من قبل من تشابك الناس مع بعضها في المحلات والسوبر ماركت بهدف الحصول على علبة حليب او علبة زيت بصراحة لم يشهد لبنان مثل هذه الازمة القوية سابقا ورغم ذلك يضيف ” لا نستطيع الا ان نحمل الامل في قلوبنا ونطلب من رب العالمين ان يساعدنا لان طير الفينيق سيحلق من جديد وستعود بيروت الحلوة. وهنا احب ان اتوجه للمسؤولين واقول لهم “ليتكم كنتم جديرون بالمسؤولية الملقاة على عاتقكم لانكم للاسف تعملون لمصالحكم الشخصية وانا بدوري ناقم مثل الجميع على الحكام في لبنان وهم يشتمون ليلا نهارا من الناس واقول الله لا يسامح كل شخص اوصل لبنان الى هذا المأزق لكن في النهاية نحتاج الى قدرة الله سبحانه وتعالى لتنتهي الازمة.

واخيرا يقول عن تحضيراته لاعمال جديدة ” نعم انا بصدد التحضير لاعمال جديدة ستصدر بعيد الفطر السعيد وحاليا اضع اللمسات الاخيرة على اغنية عراقية “دويتو” يجمعني بالمطرب العراقي نور الزين كما احضر اعمال اخرى باللهجة العراقية والمصرية واللبنانية . وعن تفكيره بالهجرة من لبنان يوضح نادر الاتات “لا استطيع ان اهاجر من بلدي فلبنان هو البحر الذي اعيش به كسمكة واذا خرجت من هذا البحر اموت. فانا عندما كنت اسافر الى العالم العربي او الاغترابي لاحياء الحفلات والمهرجانات اعد الايام لارجع الى وطني الحبيب والهو في حقوله واسرح في طبيعته الجميلة.