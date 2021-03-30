محيي إسماعيل يكشف سبب رفضه العمل مع عادل إمام

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشف الفنان المصري محيي إسماعيل، خلال ندوته في مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، لأول مرة عن سبب رفضه العمل مع "الزعيم" عادل إمام.

وقال محيي إسماعيل:" إنه فنان عاشق للسينما، ويرفض العمل في المسلسلات وكذلك المسرح، وأنه عندما يعرض عليه المشاركة في المسلسلات يرفض، وهو ما حدث مع الزعيم عادل إمام خلال مسلسل "عفاريت عدلي علام" الذي عرض خلال موسم رمضان 2017"، لافتا أنه لم يقدم أعمالا سوى في السينما فقط".







وواصل إسماعيل حديثه قائلا: "أعمل في السينما فقط، وأتمنى تقديم سينما كوميدية، وهو ما أسعى إليه خلال الفترة المقبلة، فأنا أؤمن بالسيناريو وأضفت 17 عقدة لأدواري في أفلامي بمنهج السيكودراما، مع 17 مخرجاً سمحوا لي بالتعمق في الشخصية، وهذا ما لم يفعله أي نجم في العالم إلا محيي إسماعيل".

وتابع: "لم أتأثر بأي شخصية من تلك الشخصيات التي قدمتها على الشاشة، وما زلت أحافظ على توازني، وأرى أن هذا الأمر غير مسبوق تماما في عالم الفن".

يذكر أن الدورة العاشرة لمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية تقام خلال الفترة من 26 إلى 31 مارس الجاري، ويرأس المهرجان شرفيا الفنان المصري المصري محمود حميدة.