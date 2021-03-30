محيي إسماعيل ينصح محمد رمضان بضبط النفس.. و"الأسطورة" يرد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال الفنان المصري محيي إسماعيل إنَّ محمد رمضان فنان موهوب وحقق نجاحاً غير مسبوق على شاشة السينما.

وأضاف إسماعيل خلال ندوة في مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية: "محمد رمضان موهبة غير مسبوقة في تاريخ السينما المصرية، وإذا نظرت إلى أعماله تجده يتقمص الشخصية بصورة جيدة للغاية وصاحب جماهيرية ساحقة".

وتابع: "رمضان وضع بصمة واضحة في السينما، ورغم نجاحه الكبير يحتاج إلى قرصة أذن صغيرة، وهو شاب طموح وحقق نجاحاً ومن الطبيعي أن يتباهى بسياراته".





من جانبه شارك محمد رمضان الملقب بـ"الأسطورة" الفيديو عبر حسابه الشخصي على أنستقرام وأرفقه بتعليق: "شهادة أعتز بها من الفنان القدير محيي إسماعيل".

وأثار محيى إسماعيل موجة من الجدل في افتتاح الدورة العاشرة لمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية بسبب ارتدائه جلباباً.



مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية يقام تحت إشراف وزارة الثقافة المصرية في الفترة من 26 إلى 31 مارس/آذار، ويرأسه شرفياً الفنان المصري المصري محمود حميدة.

