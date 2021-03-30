شكرا لقرائتكم خبر عن ياسمين صبرى تخطف الأنظار بتسريحة شعر مختلفة فى أحدث ظهور لها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خطفت النجمة ياسمين صبرى الأنظار خلال مجموعة من الصور نشرتها عبر حسابها الشخصى على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، حيث ظهرت بإطلالة مميزة وتسريحة شعر مختلفة وغير معتادة، واكتفت بالتعليق على الصور بإيموجى.

وكان آخر ظهور للفنانة ياسمين صبرى في دبى لحضور احتفالية أحد "البراندات" العالمية، حيث حضرت ياسمين بإطلالة خليجية مرتدية العباءة وغطاء الرأس، ونشرت ياسمين صبري فيديو عبر ستورى حسابها بموقع إنستجرام وكشفت فيها عن إطلالتها التى تم تداولها بكثافة عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعى، لاسيما أنها المرة الأولى التى تظهر فيها ياسمين صبري بهذه الإطلالة.

وفى سياق آخر، قررت ياسمين صبرى الغياب عن دراما رمضان المقبل، والحصول على إجازة بعد تقديمها مسلسل "فرصة تانية" رمضان الماضى وهو معالجة دراما محمد سيد بشير، وتأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج مرقس عادل، وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة كل من: أحمد مجدى، أيتن عامر، هبة مجدى، دياب، إدوارد، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، سارة الشامى، محمد أبو داوود، أحمد الشامى، نهال عنبر، عمرالشناوى، محمد جمعة.