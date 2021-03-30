شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف زكى ومحمد رياض وإيهاب فهمى ومنى عبد الغنى فى عزاء المخرج هانى إسماعيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقام الآن بمسجد الحامدية الشاذلية بمنطقة المهندسين عزاء المخرج الراحل هانى إسماعيل، وحضر لتقديم واجب العزاء، الدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية، والفنان إيهاب فهمى عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية، والمخرج أحمد صقر، والفنانون محمد رياض ومحمد عبد الرحمن وأوس أوس ومنى عبدالغني وعزوز عادل ومحمد صلاح آدم، والإعلامى طارق علام، والمذيع الرياضى كريم حسن شحاتة، ويتلقى واجب العزاء أبناؤه والفنان صبحي خليل وعدد من أقاربه.

وكان عدد من نجوم الفن حرصوا على تشييع جثمان المخرج هاني إسماعيل الذي أقيم السبت الماضى، من مسجد الحصري بمنطقة 6 أكتوبر، منهم الفنان أشرف زكي ونهال عنبر وسامح الصريطي والسيناريست أيمن سلامة والإعلامى طارق علام، وتم دفنه بمقابر الأسرة.

المخرج هاني إسماعيل قدم عددا من الأعمال الفنية الناجحة من بينها مسلسل (الحساب) 1998، ثم الجزء الثالث من مسلسل "السيرة الهلالية" ومسلسل "سوق العصر" بطولة محمود ياسين، فادية عبد الغنى، أحمد عبد العزيز، كمال أبو رية، تأليف محمد جلال عبد القوى.

"سوق العصر" مسلسل اجتماعى يروى صراع الخير والشر فى المجتمع المصرى إبان أيّام ثورة يوليو، من خلال شخصية أحد الشباب الذى يضحى بنفسه فى سبيل الثورة، إلا أنه يجد نفسه فى صراع مع رموز الفساد والشر.