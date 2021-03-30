شكرا لقرائتكم خبر عن نسمة محجوب تناصر المرأة فى أغنيتها الجديدة "خصوصا راجل" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت الفنانة نسمة محجوب من تصوير أغنيتها الجديدة "خصوصا راجل" على طريقة الفيديو كليب مع المخرجة تارة شحاته والأغنية من كلمات أحمد حسن رؤل وألحان مصطفى العتال وتوزيع إلهامى دهيمة، وقالت لـ"الخليج 365" أنها تعتز بهذه الأغنية التي تناصر بها المرأة وتتحدث فيها عن الرجال الذين يقللون من حجم دورها في حياتهم.

وتعد أغنية "خصوصا راجل" من أغانى المينى ألبوم الذى سجلت نسمة محجوب كافة أغانية لطرحها بشكل منفرد تباعاً، حيث طرحت مؤخرًا، أغنية "كفاية"، على يوتيوب بعد تصويرها فيديو كليب هى من كلمات أمير هداية، وكذلك أغنية "يا غاوى هروب" من كلمات عادل العش، والكليب من إخراج حسام عيسي.

وتعاقدت نسمة محجوب على طرح ميني ألبوم جديد، يضم 5 أغنيات، وهى "كفاية، ويا غاوي هروب، وعابر سبيل، وخصوصاً راجل"، فضلاً عن أغنية "كل شمس ولها ظل" والتي تم طرحها مؤخرا من كلمات عادل العش، وألحان وتوزيع ساري هاني.

يشار إلى أن المطربة نسمة محجوب، استطاعت أن تحقق نجاحا كبيرا في مدة قصيرة، وشاركت في النسخة العربية لفيلم ديزني "ملكة الثلج" في دور إلسا حوارًا وغناءً، وتعتبر أول تجربة لها في الدبلجة، كما قامت بتقديم مشروع تخرج عبارة عن تمصير لمسرحية البؤساء، وقامت بعرض المسرحية في العديد من الولايات الأمريكية، كما قدمت نسمة مسرحية جديدة على مسرح الفن بعنوان "دنيا حبيبتى" مع الفنان القدير كمال ابورية والفنان رضا ادريس والفنان سيد جبر وكوكبة من نجوم المعهد.