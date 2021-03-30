شكرا لقرائتكم خبر عن بدء عزاء المخرج هانى إسماعيل بمسجد الحامدية الشاذلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ منذ قليل عزاء المخرج هانى إسماعيل بمسجد الحامدية الشاذلية بمنطقة المهندسين، والذي وافته المنية الجمعة الماضية بعد تعرضه لوعكة صحية، ويتلقى واجب العزاء أبناؤه والفنان صبحي خليل وعدد من أقاربه.

وكان قد حرص عدد من نجوم الفن على تشييع جثمان المخرج هاني إسماعيل السبت الماضى، من مسجد الحصري بمنطقة 6 أكتوبر، منهم الفنان أشرف زكي ونهال عنبر وسامح الصريطي والسيناريست ايمن سلامة والإعلامي طارق علام، وتم دفنه بمقابر الأسرة.

المخرج هاني إسماعيل قدم عددا من الأعمال الفنية الناجحة من بينها مسلسل (الحساب) 1998، ثم الجزء الثالث من مسلسل "السيرة الهلالية" ومسلسل "سوق العصر" بطولة محمود ياسين، فادية عبد الغنى، أحمد عبد العزيز، كمال أبو رية، تأليف محمد جلال عبد القوى.