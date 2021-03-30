شكرا لقرائتكم خبر عن الشيطان يودع زملائه بعد انتهاء تصوير المشاهد الأخيرة للموسم السادس لـ Lucifer والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر النجم العالمى توم إليس، صاحبة شخصية الشيطان "لوسيفر" فى سلسلة الدراما الشهيرة التي تحمل نفس الاسم Lucifer، توديع زملائه على طريقته الخاصة بعد انتهاء تصوير الموسم السادس والأخير من السلسلة الشهيرة، حيث كتب تغريدة عبر حسابه الشخصى بموقع تويتر يودع فيها زملائه في العمل بعد فترة طويلة من التصوير استمرت لسنوات.

وجاءت رسالة الوداع التي نشرها إليس عبر تويتر كالأتى: "منذ 6 سنوات بدأت رحلة مع مجموعة رائعة من الناس واليوم نقول وداعاً ونحن مغرمين ببعضنا البعض، شكراً لكل فرد من أفراد الطاقم، الذين ساعدوا في نجاح القصة منذ البداية"، ووجه فى تغريدته الشكر لزوجته ميجان أوبنهايمر التى تزوجها عام 2019 على رحله دعمه التي استمرت كثيراً.



انتهاء الموسم السادس



جانب من كواليس الموسم الجديد

وكان قد أعلن موقع EW فى ديسمبر الماضى، أن ميرين دنجى وبريانا هيلدبراند، قد انضمتا، إلى الموسم السادس من مسلسل Lucifer، وستكون لكلا الشخصيتين روابط مع العائلة الملائكية فى المسلسل، حيث ستلعب دنجي دور Sonya ، "شرطية"، التي ستشكل رابطة غير محتملة مع Amenadiel " وفقًا لوصف الشخصية الرسمية، وكانت قد ظهرت دنجي مؤخرًا في Big Little Lies، و Man with a Plan، و Star Trek: Picard و Star Trek: Lower Decks على منصة CBS.

أما عن هيلدبراند، ستلعب دور Rory ، ملاك متمرد، غاضبة، ومستعدة لبدء بعض المشاكل، ولكنها ستدرك في النهاية أن لوسيفر ليس بالضبط الأخ الكبير الشيطانى الذى كانت تأمل أن يكون عليه، وشاركت من قبل في Trinkets و The Exorcist و Tragedy Girls.



تغريدة توم



لوسيفر فى كواليس الموسم الجديد

المسلسل ينتمى لفئة الدراما والجريمة، وعرض على شبكة فوكس لأول مرة فى 25 يناير 2016 ويحتوى على شخصيات من تأليف نيل جيمان، وسام كيث، ومايك درينجنبيرج، ويشارك فى بطولة مسلسل Lucifer عدد كبير من النجوم أبرزهم توم أليس، لاورين جيرمان، كيفين أليخاندرو، ليزلى آن براندت، سكارليت إستفز، كيفن رانكين، راشيل هاريس.

قصة المسلسل مبنية على أحداث كتاب القصص الهزلية ساندمان، والذى أصبح لاحقًا بطل الرواية المصورة الجانبية سلسلة كتاب لوسيفر Lucifer DC Comics التى كتبت بواسطة مايك كارى، وتدور حول الشيطان لوسيفر أمير الجحيم الذى يشعر بالملل وينجذب إلى سحر مدينة لوس أنجلوس، حيث يفتتح "بارًا" صغيرًا بعد تقاعده من مهامه الأبدية، لينخرط فى مجموعة من الجرائم الغامضة مع مساعديه من الشياطين.