شكرا لقرائتكم خبر عن كيندال جينر تعزز التواجد الأمنى فى منزلها بسبب حوادث متكررة.. اعرف القصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عاشت نجمة تليفزيون الواقع الشهيرة كيندال جينر لحظات رعب بعد حدوث من الحوادث المقلقة التى تهدد سلامتها وخصوصيتها ، حيث اضطرت الى تعزيز فريقها الأمنى بالمنزل.

أشار موقع " TMZ " أن رجل آخر يبلغ من العمر ( 27 عاما ) شق طريقه إلى منزل كيندال الموجود فى لوس أنجلوس حوالى الساعة 2 صباحا ليبدأ فى الطرق على النوافذ أثناء الصراخ باسمها .

فقد لفت التقارير، إن كيندال البالغة من العمر ( 25 عاما ) كانت موجودة فى المنزل فى ذلك الوقت، لكن فى مكان آمن، وتم تنبيه رجال الأمن الموجودين والذين تتبعوا تحركات الرجل، وكانت المفاجأة هى أن الرجل تجرد من ملابسه فى محاولة للدخول إلى حمام السباحة الخاص بها.

بينما أكد موقع " TMZ " إن حراس الأمن احتجزوه حتى جاء رجال الشرطة واعتقلوه بتهمة التعدى على ممتلكات الغير.

وخلال تواجده فى المنزل لم يلتقى مع كيندال نجمة برنامج " Keeping Up With The Kardashians " ، وبعد قضاء 6 ساعات خلف القضبان تم إطلاق سراحه بسبب بروتوكولات COVID فى السجن.

وأكدت مصادر مقربة من كيندال للموقع، أن النجمة الشهيرة اتخذت المزيد من التدابير الأمنية الإضافية فى منزلها منذ الحادث، بما فى ذلك زيادة عدد الحراس الشخصين المسلحين.

من جهة أخرى، فقد تم تهديد كيندال جينر فى وقت سابق من هذا الأسبوع بالقتل، وأشارت التقارير إلى أن كيندال حصلت على أمر تقييدى مؤقت للرجل الذى زعمت أنه سافر عبر البلاد فى محاولة لقتلها، وهو ما تسبب لها فى حالة من التوتر النفسى الشديد.