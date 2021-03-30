شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم "وقفة رجالة" الأعلى مشاهدة ومبيعات تذاكر فى تاريخ السعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة "سينرجى فيلمز" عبر صفحتها الرسمية بموقع "إنستجرام"، تحقيق فيلم "وقفة رجالة" إنجازاً جديداً بعد عرضه فى المملكة العربية السعودية، إذ حقق الفيلم أعلى إيرادات لفيلم فى تاريخ المملكة، إضافة إلى أنه أعلى عدد تذاكر مباعة فى المملكة، وذلك استكمالاً لما يحققه الفيلم من نجاح فى دور العرض المصرية.

وحصد فيلم "وقفة رجالة" إيرادات وصلت إلى 24 مليون جنيه حتى الآن، متصدراً بها فى شباك التذاكر المصرى، بعد 10 أسابيع عرض، حيث انطلق فى دور العرض المصرية يوم 14 يناير الماضى، رغم ظروف انتشار فيروس كورونا والإجراءات الاحترازية التى تتبعها دور العرض وعدم العمل بكامل طاقتها.

فيلم "وقفة رجالة" بطولة ماجد الكدواني، وسيد رجب، وبيومي فؤاد، وشريف دسوقي، ومحمد سلام، وأمينة خليل التي تشارك بظهور خاص، إضافة إلى ضيوف الشرف سوسن بدر وصفاء الطوخى إيمان السيد والعمل من إنتاج شركات سينرجي فيلمز، أفلام مصر العالمية، نيوسنشري ماجيك بينز.

تدور أحداث الفيلم فى إطار لايت حول 4 أصدقاء منذ الدراسة يجتمعون بعدما مر العمر بهم للوقوف لجانب أحدهم بعد وفاة زوجته، ويقررون السفر إلى إحدى المدن الساحلية لمواجهة مشاكلهم، حيث يعانى كل واحد فيهم من مشكلة معينة، وخلال هذه الرحلة يكتشفون أن العالم تغير عما كان عليه أيام شبابهم.