شكرا لقرائتكم خبر عن كيليان مورفى يظهر فى أسوأ حالاته بكواليس Peaky Blinders.. اعرف الحكاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن النجم العالمى كيليان مورفى، صاحب شخصية تومى شيلبى الشهيرة في مسلسل دراما العصابات Peaky Blinders، يتعرض لوعكه صحية، وهو ما ظهر في الصور التي التقطها المصورين له في كواليس تصوير الموسم الجديد من السلسلة، والتي ظهر فيها وهو يتقيأ أمام محكمة Bolton Magistrates، وهو ما آثار الكثير من التساؤلات.

ووفقاً للتقرير الذى نشرته صحيفة ديلى ميل البريطانية، فإن النجم صاحب الـ 44 عاماً، يعيش فترة صعبة، بعد ظهوره فى حالة سيئة أثناء تقيئه فى الشارع، وهو ما يشير الى تعرضه لوعكة طبية وبالرغم من ذلك يواصل عملية التصوير.



توم شيلبي فى الموسم الجديد



كيليان مورفي فى كواليس الموسم الجديد

وظهر شيلبي كعادته في كامل أناقته بكواليس تصوير الموسم الجديد، بجوار النجمة العالمية ناتاشا أوكيف، حيث ارتدي صدريته الداكنة الشهيرة وقميصه الأبيض المتناسق ورابطة العنق الحمراء، والمعطف الأسود الشهير، مع قبعته الرمادية الشهيرة، بينما ارتدت ناتاشا التي تلعب دور "ليزي"، معطفاُ باللون البنفسجي مع فستان باللون الأسود.



كيليان مورفى يتقيئ فى كواليس الموسم الجديد



مورفى فى الكواليس

ومن المقرر أن تبدأ أحداث الموسم الجديد من السلسلة من حيث توقفت في الموسم الخامس في 7 ديسمبر 1929، في صباح اليوم التالي للحشد الذى قاده أوزوالد موسلي، ومحاولة شيلبي اغتياله التي انتهت بالفشل.

وكانت قد التقطت عدسات المصورين، النجم العالمى سام كلافين، صاحب الـ 34 عامًا، مؤخرًا في موقع التصوير لأول مرة منذ أن أكد المنتجون أنه سيعود من جديد ليستكمل شخصيته السابقة في الموسم الأخير.



جانب من تصوير الموسم الجديد



توم شيلبي يتلقى التعليمات في كواليس التصوير



جانب من الكواليس