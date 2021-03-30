ميجان ذا ستاليون تستثمر شهرتها وتؤكد: قادرة على دعم القضايا التى تهمنى

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القاهرة - سامية سيد - قررت نجمة الراب الشهيرة ميجان ذا ستاليون الاستفادة من شهرتها وقوتها كنجمة تمتلك شعبية كبيرة على الساحة والتوجه ذلك لعمل الخير، حيث أطلقت ميجان ذا ستاليون مغنية "WAP" مبادرة Women on Top مع العلامة التجارية الشهيرة "Fashion Nova" فى وقت سابق من هذا الشهر، حيث تخطط للتبرع بأموال يصل مجموعها إلى مليون دولار خلال "شهر المرأة" لتذهب هذه التبرعات للمنظمات التى تقودها النساء.

وقد قررت ميجان ذا ستاليون أن تعلق على هذه الخطوات التى تبهر عادة الجميع، حيث قالت: "نشأت و حولى عدد من النساء القويات، غرسن بداخلى أهمية رد الجميل.. ولأننى أدرك تماما أننى فى وضع مميز فأنا قادرة الآن على استخدام صوتى لدعم القضايا التى تهمنى"، وهو ما تناقلع عدد من المواقع الشهيرة وأبرزها "lakegenevanews".

عندما عرضت "Fashion Nova" لى فكرة مبادرة "Women on Top"، شعرت حقا بسعادة غامرة، ففى الحقيقة إن التبرع بمليون دولار هو صفقة كبيرة ستعمل على تغير حياة الكثيرين".

فقد تبرعت ميجان بالفعل بمبلغ 100000 دولار لـ "Breonna Taylor Foundation"، و 50000 دولار أمريكى لـ "Asian Americans Advancing Justice"، كما تبرعت بـ 25000 دولار أمريكى لجامعة تكساس الجنوبية لدعم المنح الدراسية للنساء فى كلية الصيدلة والعلوم الصحية.

بينما تسعى ميجان حاليا للحصول على درجة علمية فى الإدارة الصحية من الجامعة، وتقول إنها "تحلم دائما" بافتتاح منشأة رعاية، وأوضحت النجمة الشهيرة: "لقد كنت أعمل بجد من أجل هذه الخطوة..دائما كنت احلم بافتتاح دار رعاية المسنين لمساعدة كبار السن..ولا أستطيع الانتظار حتى أكون مع زملائى لأعمل على مساعدة أجدادنا".

وأشارت التقارير أن ميجان ذا ستاليون البالغة من العمر 26 عاما ستتخرج فى وقت لاحق من هذا العام، وقالت إنها قادرة علي إدارة جدول أعمالها المزدحم بمساعدة "فريقها الرائع".