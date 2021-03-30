شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة صفاء الطوخى بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الفنانة صفاء الطوخى إصابتها بفيروس كورونا، حيث كتبت عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": إيجابى كورونا.

تغريدة صفاء الطوخى

وتشارك صفاء الطوخى فى مسلسل "كوفيد 25" فكرة وسيناريو وحوار إنجى علاء التى تتعاون مع يوسف الشريف للمرة الثانية كمؤلفة بعدما كتبت قصة مسلسل "لعبة إبليس" عام 2015، إلا أن هذه المرة هى صاحبة الفكرة وتكتب السيناريو والحوار بالكامل، ويسجل العمل التعاون الخامس بين يوسف الشريف وأحمد نادر جلال بعد "كفر دلهاب" و"اسم مؤقت" و"رقم مجهول".