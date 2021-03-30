شكرا لقرائتكم خبر عن بغطاء الرأس وبدون حواجب..النجمة FKA twigs "خبرة"فى لفت الأنظار وخطف الأضواء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعلم النجمة العالمية FKA twigs كيف تستعيد تركيز الأضواء عليها كلما ابتعدت عنها، وذلك باتباع طرق مختلفة من لفت الأنظار.

فاجأت FKA twigs البالغة من العمر (33 عاما) مرتادى صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى الشهير "إنستجرام" بنشرها صورة ظهرت فيها وكأنها تخلت تماما عن "حاجبيها" وهو ما صدم البعض، بينما حرصت النجمة الشهيرة على وضع مكياج العيون بطريقة مميزة وبراقة مع وضع غطاء للرأس باللون الأسود وهو نفس لون الملابس التى ظهرت بها، وكانت FKA twigs بالصورة تدلل كلبها.

يذكر أن FKA twigs زعمت مؤخرا أنه من "المريح للغاية" التحدث علنا عن الفترة الصعبة التى عاشتها مع صديقها السابق النجم العالمى شيا لابوف، الأضواء بدأت تتسلط على هذه العلاقة بنسبة أكبر عندما رفعت النجمة العالمية FKA Twigs دعوى قضائية ضد شيا لابوف، حيث اتهمته "بإساءة المعاملة بلا هوادة" خلال علاقتهما، واتهمت النجمة الشهيرة فى دعواها الممثل بأنه تسبب لها فى العديد من الاضرار بسبب الضرب والاعتداء، وقد نفى فريق شيا لابوف القانونى "كل الادعاءات" الموجهة للممثل الشهير.

من جهة أخرى تعمل حاليا النجمة الشهيرة على مسلسل تلفزيونى يناقش فنون الدفاع عن النفس، حيث أكدت FKA خلال حديثها لـ " THE FACE " أن المسلسل تلفزيونى يدور حول فنون الدفاع عن النفس و قالت : " لقد أجريت الكثير من الأبحاث حول الطريقة التى يتمتع بها مجتمع السود ومجتمع فنون القتال الصينية بعلاقة عميقة، بل إنها لها صلة مباشرة مع الموسيقى".