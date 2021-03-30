شكرا لقرائتكم خبر عن رزان مغربى تعود للغناء وتسجل أغنيتين جديدتين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الفنانة اللبنانية رزان مغربى لـ"الخليج 365"، إنها سجلت خلال الأيام الماضية أغنيتين جديدتين، وسوف يتم تصوير الأغنيتين بطريقة الفيديو كليب قبل عيد الفطر، ولم تكشف رزان عن موعد طرحهما.



رزان مغربى

وتشارك رزان كل فترة، متابعيها بصور من ذكريات أعمالها عبر حسابها على إنستجرام، حيث استعادت ذكريات مسلسل "عدى النهار"، الذى عرض منذ نحو 13 عاما، معربة عن سعادتها بالعمل مع الفنان الكبير سمير صبرى، مؤكدة أنها واحدة من أجمل لحظات حياتها هى العمل معه.

وجسدت رزان دور "صفية" بنت البلد ضمن أحداث المسلسل، التى تنشأ بينها وبين محمد عبد الحافظ قصة حب "فوق السطوح"، وتجسد الفتاة الرومانسية الهادئة التى تسكن فى منطقة "بين السرايات".

مسلسل عدى النهار، بطولة صلاح السعدنى، سمير صبرى، عفاف شعيب، نيكول سابا، طارق عبد العزيز، رزان مغربى، محمد عبد الحافظ، عبد الله فرغلى، جمال إسماعيل، نهال عنبر، رجاء الجداوى، فاروق فلوكس، سعيد عبد الغنى، منة فضالى، ماهر عصام، وكوكبة كبير من النجوم والفنانين، تأليف محمد صفاء عامر، أشعار سيد حجاب، إخراج إسماعيل عبد الحافظ.