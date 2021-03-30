شكرا لقرائتكم خبر عن بفستان عروس النيل ومكياج أسود.. سميرة سعيد فى فوتوسيشن من كواليس "متاهة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الديفا سميرة سعيد، عن صور جديدة لها من كواليس تصوير أغنيتها الأخيرة "متاهة" التى طرحتها مؤخرا، ضمن أغانى ألبومها الجديد "بحب معاك"، حيث ظهرت مرتدية فستان "عروس البحر" وأيضا ظهرت بماكياج أسود.



سميرة سعيد

وكانت النجمة سميرة سعيد، تصدرت بكليب أغنيتها الجديدة "متاهة" ثانى أغنيات ألبومها الجديد، تريند موقع يوتيوب فى مصر والمغرب وليبيا، وهى الأغنية التى نالت إعجاب جمهورها ومحبيها فى الوطن العربى.



سميرة سعيد

أغنية "متاهة" من كلمات شادى نور، ألحان بلال سرور، توزيع موسيقى هانى ربيع، ومن إخراج نضال هانى.





وقدمت الديفا سميرة سعيد العديد من الألوان الغنائية والأفكار فى قصص الأغنيات، وهى دائما ما تكون حريصة على تقديم أشكال مختلفة تخرج عن المألوف، وأغنية "متاهة" هى حالة حب أصابها الغموض، وتسير الأمور فى طريق مفقود، تتبدل وتختلف فيه المشاعر.





تقول كلمات متاهة "وصلنا لنقطة ياما حلمنا سوا بيها .. ولما وصلنا فجأة لقيتنا فى متاهة حاجات ماتت مع الأيام.. حاجات بتقول كانت أوهام وعشناها.. وصلنا لحته بقى صعب الكلام فيها .. حاجات دلوقتى بس لاقيتنى فهماها بنهوا الحاجة بعنينا .. ولما بتيجى فى إدينا بننساها كان حلمنا طول عمرنا.. ما نسيبش روحنا للحياة تجرنا كان حبنا بيقوينا لكن دلوقتى الحب بيضرنا".