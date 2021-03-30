شكرا لقرائتكم خبر عن أحدث ظهور للسقا وأمير كرارة فى كواليس مسلسل "نسل الأغراب" .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهرعدد من نجوم مسلسل "نسل الأغراب" في صور جديدة من كواليس تصوير أحد مشاهد المسلسل، المقرر عرضه في رمضان المقبل، ومنهم النجم أحمد السقا وأمير كرارة.



احمد السقا فى كواليس نسل الاغراب

نشر الفنان احمد السقا عبر حسابة على انستجرام، صورة له من مسلسل "نسل الأغراب"، يبدو عليه الشدة والعصبية، وعلق عليها: "أنا نفسى ساعات بخاف منى".



احمد السقا

فيما نشر الفنان أمير كراره صورة له عبر حسابة على انستجرام وبجواره عدد من المعاونين له يحملون السلاح، وعلق عليها:" غفران الغريب نسل الأغراب".



امير كرارة من كواليس نسل الاغراب



امير كرارة

وتصدر برومو مسلسل "نسل الأغراب" وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة وكذلك محركات بحث جوجل بعد طرحه من قبل المتحدة للخدمات الإعلامية والإعلان عن عرض العمل حصرياً على ON، إذ خطف البرومو أعين الجمهور، حيث جاء بإيقاع سريع وصورة مبهرة ومشاهد أكشن وحرائق وصراعات عديدة بين الأبطال.

مسلسل "نسل الأغراب" من أضخم إنتاجات الدراما التليفزيونية فى رمضان 2021، ويجمع النجمين أحمد السقا وأمير كرارة للمرة الأولى فى الدراما، ويشارك فى بطولة العمل مى عمر، دياب، نجلاء بدر، إدوارد، فردوس عبد الحميد، أحمد مالك، أحمد داش، ريم سامى، محمد جمعة، عماد زيادة، أحمد فهيم، ليال عبد الخالق وآخرون، والعمل من تأليف وإخراج محمد سامى، إنتاج شركة سينرجى.

ويعد مسلسل "نسل الأغراب"، هو التعاون الأول بين كرارة والسقا فى الدراما، حيث قدما سويًا أكثر من عمل فى السينما، وتدور أحداثه فى إطار من الإثارة والتشويق وصراع قوى بين بطلى العمل، كما أن المسلسل يتضمن العديد من المواقف المؤثرة والإنسانية رغم مضمونه التنافسى.